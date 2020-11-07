美國總統大選多個關鍵州計票接近尾聲，川普總統原先得票領先的喬治亞州及賓州也相繼「翻盤」，而民主黨拜登在這次大選幾個關鍵州取得領先局面後，出現相當有利的發展。對此，律師葉慶元5日曾在臉書寫下預測拜登最終選舉人票數，應該可以290票勝選，而他昨(6日)則是再po出最新預測。

葉慶元6日晚間在臉書寫下，本來預估拜登選舉人票數可以拿270到290票（拿下亞利桑那州、內華達州，密西根州、威斯康辛州，還有緬因州，賓州不確定），現在有機會往上調；他說，當時對賓州還沒有那麼大的把握，更是沒有算到喬治亞州這個28年沒有投給民主黨過的南方州，居然也會翻盤。

根據關鍵州的翻盤結果，葉慶元預估，「依照目前這個狀況，拜登應該是...坐290望306，而且今天喬治亞州應該就會確定。」

這篇貼文曝光後，也引起許多網友關注，很多人留言寫下，「中間選民已經發揮出關鍵的力量，這就是民主制度最可貴的地方」、「如果北卡再翻就不止306票啦」、「笑的真燦爛XD」、「清醒了=翻盤」。

(中時新聞網)