強尼戴普發聲明宣布離開《怪獸與牠的產地》系列電影。（圖／翻攝自johnnydepp IG）

在 Instagram 查看這則貼文 Johnny Depp（@johnnydepp）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 6 日 上午 8:15 張貼

好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）4年前和前妻安柏赫德（Amber Heard）鬧出婚變並互咬家暴，近日強尼戴普為此控告英國《太陽報》誹謗官司出爐，法官指稱媒體文章已被證明「大致屬實」，強尼戴普敗訴。為此，強尼戴普稍早投下震撼彈，宣布辭演《怪獸與牠的產地》系列電影中「葛林戴華德」一角，並指自己是被辭退。

強尼戴普過去拍攝《醉後型男日記》和小23歲安柏赫德開始交往，2013年訂婚，2015年結婚，未料隔年就鬧出婚變，雙方互咬拳腳相向，強尼戴普更指前妻曾在床上遺留排泄物，安柏則指強尼戴普吸毒、還有嚴重酒癮，先前《太陽報》多篇報導披露此事，引來強尼戴普不爽，提告毀謗。

先前判決出爐，英國高等法院法官尼可（Andrew Nicol）駁回強尼戴普告訴，指從安柏提出證據中「有實質可信度」，間接證實強尼戴普家暴，強尼戴普的律師則不服，提出上訴。然稍早強尼戴普在官方IG回應，他很感謝粉絲的支持、信任、和鼓勵，他會持續追求自己的清白。

強尼戴普說：「我希望讓你們知道，我已被華納兄弟要求辭去『葛林戴華德』這個角色，我已經同意，也尊重他們的要求」，他也強調自己仍然意志堅定，會繼續抗爭證明目前所有指控都是錯誤的，他的人生不會因為一時的判決而被定義，而強尼戴普2年前演出《怪獸2》，續集本計畫2022年上映，如今主角換人恐將延期。

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(中時新聞網)