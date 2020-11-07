美國民主黨總統候選人拜登在不斷斬獲選票，於喬治亞等決戰州翻盤的狀況下，即將於當地時間周五晚黃金時段和副手賀錦麗發表演說。

美國總統候選人拜登在不斷斬獲選票，在喬治亞等決戰州翻盤的狀況下，即將於周五晚黃金時段和副手賀錦麗發表演說。

據CNN新聞網報導，在拜登發表演說前，賀錦麗將短暫致詞。雖然拜登看似領先，但仍需取得賓州的20張選舉人票，或是內華達，喬治亞和亞利桑那等州選舉人票的總和，才能一舉跨越270票當選門檻。不過，雖然選情看好，但拜登與賀錦麗至今還沒有推文表達任何看法。

一旦拜登宣布勝選，團隊將會迅速採取過渡行動。不過，嚴酷的現實在於，他必須為這勝利進行合法性之爭。直到周五早晨為止，拜登仍未取得進入白宮所需的270張選舉人票。而在賓州和喬治亞等關鍵決戰州，拜登也僅險勝川普。

然而，拜登的家鄉德拉瓦州威明頓（Wilmington）已準備好煙火，一旦他發表勝選演說，就將施放慶祝。

由於美國總統川普拒絕認輸，拜登陣營正力促這位前參議員的老盟友，還有其他公眾人物為他發聲。此外，拜登陣營也擺明了，川普認不認輸已不重要。「美國人民會決定這次選舉，」拜登競選陣營發言人貝茨（Andrew Bates）說，「而美國政府絕對有能力把非法侵入者送出白宮。」

事實上，一名知情人士透露，拜登不打算等到川普的任何法律挑戰解决後再採取行動，計畫立即進入總統當選人的模式。另外，由於拜登當選總統的可能性大增，美國祕勤局將從6日起增派人力，到拜登位於德拉瓦州威明頓的住家，加強他的維安，而美國聯邦航空總署（FAA）也已在當地上空畫設「臨時禁航區」。

(中時新聞網)