蛋蛋變大，千萬別竊喜！33歲的江先生，育有一子，一個月前發現右側睪丸變硬，不痛不癢，大小似乎也沒變，但擔心有病變而前去就醫；經門診觸診發現兩側睪丸大小差不多，可是右側質地變硬，再以陰囊超音波確認是右側睪丸腫瘤。

書田診所泌尿科主任醫師洪峻澤指出，睪丸大小與性功能好壞無關，睪丸變大、變硬時，肯定不是好事，因睪丸癌早期症狀較不明顯，常見症狀如無痛性的腫大、變硬，有沉重感或合併陰囊積水，男性女乳化的情形；10%的人會因睪丸腫瘤出血或梗塞造成急性疼痛，10%的人會出現遠端轉移的症狀如背痛、咳嗽、咳血、骨頭痛、下肢浮腫等。

洪峻澤提到，多數人都分不清陰囊、附睪和睪丸，疼痛性的陰囊腫大多是感染造成，以附睪炎和睪丸扭轉最常見；無痛性腫大則要特別注意，以精索靜脈曲張、附睪囊腫、陰囊水腫和疝氣最常見，但通常腫大的時間已很久，倘短期發現的無痛性腫大，就必須高度懷疑惡性腫瘤。

然而，睪丸癌的確實病因尚不明確，以先天因素來說，隱睪症患者發生睪丸癌機率較正常者高4-6倍以上，倘母親在懷孕時使用女性荷爾蒙製劑也會提高小孩罹患的機率；後天因素如睪丸外傷、感染引起的萎縮，也是誘發睪丸癌的可能原因。

洪峻澤指出，睪丸癌的早期診斷要靠機警的身體檢查，所有的睪丸硬度及大小異常，都應做陰囊超音波檢查鑑別，加上抽血檢驗腫瘤標記檢查，才有助於診斷及追蹤;而電腦斷層或核磁共振掃描則用來評估腫瘤侵犯程度及有無腹腔或淋巴轉移。

若真的是罹患睪丸癌，洪峻澤說治療的第一步就是切除睪丸，再根據病理類別及期別來決定是否追加放射或化學治療。

不過，男性蛋蛋的健康還是要靠自己來守護，除定期自摸 (自我檢查)，觸摸兩邊睪丸大小是否對稱一致、有無疼痛或變硬等，若懷疑有問題時，也應立即找尋泌尿專科醫師診察；睪丸癌治療的預後相當好，早期發現，早期治療，治癒的機率相當高，千萬不要諱疾忌醫。

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(中時新聞網)