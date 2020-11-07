腎臟主要的功能是清除血液中多餘的廢物，像是尿酸、尿素氮、肌酐酸、多餘的水分等，都是經由腎臟過濾製造尿液後，剩餘乾淨的血液才經由腎靜脈流回心臟。此外，腎臟對於維持血液酸鹼值、血壓控制、鈣磷調控、維生素D3的活化、內分泌調節以及造血功能的控制等，都有很重要的影響。

發生腳腫的現象並不一定是腎臟的問題，可能是由於腳部長時間缺乏運動、站立過久、體液增加或吃太多的鹽分所致，也可能是肝臟、心臟、肺臟問題所造成。

但腎臟功能不佳的人，常會因腎絲球過濾速率下降或血清蛋白降低引起滲透壓不夠，而造成水腫。

實踐大學食品營養與保健生技學系助理教授陳巧明說，雖然腎病引起的水腫是全身性的，但最明顯的臨床症狀就是腳腫，用手指按壓水腫部位，會發現凹陷處恢復很慢， 同時會伴隨少尿及體重增加的症狀。

以下這些症狀都可能是腎臟病的警訊，如果你有其中一個症狀，請馬上就醫檢查。

◎身體是否持續水腫且伴隨泡沫尿2天以上

◎每日排尿量＜500c.c.，或＞3000c.c.

◎觀察尿液顏色，是否有潛血、混濁或泡沫（蛋白尿）

◎是否有高血壓或貧血

◎常感到疲倦、噁心

◎持續不明原因的感冒、發燒、非發炎或肌肉拉傷引起的腰酸

（整理自美國腎臟基金會NKF）

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(中時新聞網)