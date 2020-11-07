美國總統大選選情激烈，由於民主黨候選人拜登在賓州、喬治亞州等關鍵搖擺州逆轉超前，川普團隊在數州發動法律戰，而據《衛報》引述喬治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）言論，宣布喬治亞州將重新計票。前民進黨立委林濁水昨(6日)則是在臉書表示「遲早要加上鐵鏽賓州，拜登300在望」。

林濁水6日在臉書寫下，「6日17時30分許，總投票數達490萬的喬治亞州居然以神奇的917票翻盤。得票率49.4%平手！拜登280！遲早要加上鐵鏽賓州，300在望。」他也認為，「拱搞不太清楚狀況的民粹梟雄翻轉世局的一群了不起革命家苦也。」

針對美國大選開票，不少網友則是留言寫下，「哇！這有得打了」、「覺青出征美國在台協會了」，但也有網友認為「表面上的確如此拜登勝，但是有變數！國土安全部出示拜登陣營選票作假，這證據有待國土安全部出面說明！」

另外，拜登（Joe Biden）陣營則是宣布，在這次大選幾個關鍵州取得領先局面後，拜登將對全國發表談話；至於川普則是發表聲明強調「不放棄為美國而戰」。

(中時新聞網)