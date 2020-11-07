（橘子集團董事長劉柏園。圖片／橘子提供）

橘子集團（6180）6日舉辦25週年記者會，執行長劉柏園表示，展望下個25年，集團將積極啟動轉型，接下來會全力發展「生態圈」，將會以遊戲用戶為主體導入，並結合集團內資源，預期明年起逐漸看到成效。

劉柏園1995年與朋友合資250萬元，在永和成立「富峰群資訊」，至今成立邁入第25個年頭，1999年橘子推出《便利商店》遊戲，在亞洲熱銷120萬套，以平價策略迎戰遊戲盜版風氣，也讓橘子一戰成名，同年11月從「富峰群資訊」更名為「Gamania遊戲橘子」，隔（2000）年風光掛牌上櫃。

在2000年後的10年，適逢台灣網路爆發成長期，橘子陸續推出《天堂》、《楓之谷》等數十款產品與服務，打下企業成長的基礎，更率先呼應市場需求，從《天堂》月費制、最早的遊戲線上付費工具「GASH」、發展免費商城制、投入電競聯盟等。

2010年後，遊戲產業迎來行動化浪潮，2017年橘子成功代理重量級手機遊戲《天堂M》，奠定集團獲利基礎，推升集團營收站穩百億元大關，讓集團體質更健全。近年橘子也積極啟動轉型，從遊戲跨足到支付、電商、媒體、數位商務等多元領域。2019年，橘子打造台灣第一個本土行動生活入口beanfun，劉柏園表示，這也將會是橘子集團邁向下一步轉型的重要起點。

橘子25週年記者會上，首度公開全新企業形象影片「一起闖關吧」，該影片由金馬獎得主楊力州導演執導、金曲獎及金音獎鍍金的阿爆跨刀配樂，聯手描繪橘子勇於創新、引領產業風潮的闖關旅程，並刻劃台灣網路產業發展的世代記憶軌跡。

劉柏園表示，未來集團將以「生態圈」為發展重點，並圍繞在遊戲、電商、媒體、支付四大領域，以目前來看，集團營收九成還是來自於遊戲，是集團銀彈來源。不過劉柏園看好「電商」未來成長潛力最大，預期啟動新一波轉型後將帶動其他事業體的動能，期望未來遊戲營收要逐漸降到五成，全方位佈局網路產業。

以明年遊戲產品規劃來看，橘子預期推出兩款代理、兩款自製手遊，其中自製的《便利商店口袋版》、《櫻桃小丸子手遊版》大打IP情懷牌，預期將於明年第三季推出。

展望集團的下一步，今年50歲的劉柏園笑稱自己「不可能再做25年」，現在最重要的就是要找大量的年輕人進到企業，讓集團迎接年輕的力量，積極發展生態圈的營運模式。

(工商 )