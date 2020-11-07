川普的非裔幕僚史密斯已辭職

隨著選票陸續開出，民主黨總統候選人在賓州和喬治亞州翻盤，由落後變成領先，美國總統川普的連任之路前景看來並不樂觀。

據《每日郵報》（Daily Mail）6日報導，川普最高層非裔幕僚史密斯（Ja'Ron Smith）周五已辭職，成為離開川普政府的第一名高層官員。不過，一名白宮官員告訴《國會山莊報》（The Hill），史密斯早就打算去職，和選舉結果無關。

史密斯告訴美國《公共電視網新聞1小時》（PBS NewsHour），他仍是川普的支持者，並希望他能贏得連任。然而，從目前的計票狀況看來，這似乎已不太可能。史密斯2017年加入白宮，2018年成為自白宮幕僚紐嫚（Omarosa Manigault Newman）離職後的最高非裔幕僚。

(中時新聞網)