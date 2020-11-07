還記得今年四月一對侏儒父女，於台中台電大甲溪發電廠附近停車場設攤賣水果，卻遭攤販阻擋辱罵事件嗎？雖然這起事件因雙方未達成和解，如今已進入司法程序，原本在豐原獲得某餐廳同意設攤的黃父，因店家整修而暫時休息，但女兒黃一涵已在知名直播主林揚竣的協助下獲得工作，黃一涵說，有穩定的生活，能重新再出發的感覺真好。

今年4月間，歷經離婚、失業的身心障礙者黃姓父女，到大甲溪發電廠附近的和平區天輪里假日市集設攤賣水果，傅姓女攤販可能擔心搶生意，阻撓父女擺攤，並以「矮人」、「我們社區沒侏儒」等字詞指責黃姓父女，被人錄影後上傳臉書，引發社會各界關注，事後黃男由社團法人台中市行善團協會的團長張茗富等人協助下，怒告傅女妨害名譽與強制。

在台中地檢署召開偵察庭時，檢方希望雙方能就妨害名譽部分和解，黃男提出要求道歉並賠償50萬元做為捐助公益團體做善事，傅女卻提出「無條件」撤銷告訴要求，僅20分鐘，雙方和解條件差距懸殊而破局。

事發之後，台電目前暫停假日市集，待訂定更完善的管理辦法後，再重新開放給弱勢跟身障民眾申請設攤。豐原區豐勢路二段上的一間新加坡美食餐廳業者聽到消息後，表示願意免費讓父女在店門口擺攤，父女倆也很感謝店家，讓他們得以重新出發擺攤，不過該餐廳日前整修，水果攤被迫暫時休息。

生活陷入困頓的黃姓父女，另現一線曙光。女兒黃一涵透過臉書朋友轉告，知名直播主林揚竣正在探尋他們父女的消息，林揚竣並表示願提供工作機會給父女兩人，或是提供位於豐原的公司總部前空地，免費做為擺攤之用，但後者已被黃父以「不想被人同情」為由婉拒。

女兒黃一涵則是欣然接受林揚竣的安排，在他成立的「阿桃媽媽流浪動物協會」裡負責文書處理的工作。

黃一涵表示，因為停車場的衝突而無法擺攤賣水果時，她和父親都感到十分無助，不知道要找誰幫忙，但幸而獲得各界的援助，才能一步步走過來，她和父親都十分感恩。

對於父親婉拒林揚竣的擺攤邀約，黃一涵解釋，父親一直認為，即使他們和一般人不一樣，但自己有能力能生活，他不希望外界用異樣的眼光來同情他們，他感謝林揚竣願意在此刻伸出援手，大家別以同情心來看他們，用平常心來購買喜歡的水果就好。

林揚竣則認為這是「舉手之勞」，他說，平時就會關懷弱勢，看到這對父女因單純的擺攤就遭人辱罵，他覺得十分難過，他想既然自己有能力幫人，就提供一個工作機會給黃姓父女，出發點並不完全是出於同情，也有為協會找到適合人才的想法。

看到黃女關愛流浪動物的神情與舉動，林揚竣認為，他找到正確的人來照顧這些流浪動物。

對於新工作的適應情形，黃一涵開心的說，跟協會同事相處愉快，工作也得心應手，如今有穩定的生活、工作和收入，她十分開心。

林揚竣成立的「阿桃媽媽流浪動物協會」，以收容流浪動物為主要工作內容，協會長期以來也支助全國各地的動保愛心人士，照顧受虐或受傷的流浪動物。協會也呼籲社會大眾以認養取代購買，讓流浪動物擁有一個舒適溫暖的家。

(中時新聞網)