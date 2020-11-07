退房驚見命案現場？一名網友分享，女房客退房後，房務人員進去打掃，卻發現床墊、被套、床單上都沾染到血跡，連地上都可見到兩灘血，讓她忍不住痛批「把房間搞成這樣太沒公德心！」照片也引發網友熱議，到底是什麼血，流成這樣太誇張了。

網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，房客退房之後，房務進去整理，卻看見棉床墊、羽絨被、被套、床單和地板上都是血跡，超扯畫面讓原PO忍不住痛批：「這是命案現場嗎？住宿退房，把房間搞成這樣是有沒有公德心？有必要為難整理房間的人嗎？」並分享現場照片表示，「我們的房務大哥、大姐一定心很累」。

照片曝光後，許多網友留言猜測背後原因，「難道是在房間小產嗎？」、「是不是痔瘡破掉」「闖紅燈嗎？」、「床地下有沒有翻起來看一下，說不定藏了一個...」、「中槍來包紮傷口？」、「客人到底在房間裡幹什麼？」、「是和男友在房間練碧血劍嗎」、「靠邀，這是阿月嗎？流成這樣太扯了！超噁的，這根本洗不太掉吧。」

原PO補充說明，女房客是一個人住，也沒有其他訪客，退房時還有寄放行李，看起來毫無異狀，直到房務進房整理才發現裡頭「血跡斑斑」，後來女子回來拿行李後，有請她賠償，但對方表示「沒有錢」，需要壓身分證過幾天再來付。

原PO也推測，該名女房客可能本來身體就有受傷，才會有這麼多的血跡，但讓人生氣的是流血應該要用東西墊著，而不是就任由血流整個房間。

(中時新聞網)