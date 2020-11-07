國民黨4日以「超前部署2022」，宣布8月懸缺至今的高雄市黨部主委，由中央組織發展委員會主委李哲華兼任。國民黨高雄市議長曾麗燕表示，當前最重要的就是趕快整合；只要能夠充分了解地方、團結藍軍，透過優秀表現獲得認同與肯定，2022年高雄市長由李出征也不無可能

國民黨表示，歷經罷免及市長補選後，國民黨在高雄雖成為在野黨，但黨務推展不中斷，因此由中央組發會主委李哲華兼任高雄市黨部主委，顯示對高雄的重視與期望。盼透過李哲華豐富的黨務及組織發展經驗，讓國民黨在高雄能夠更積極作為，更為2022贏回高雄做好準備。

曾麗燕接受香港媒體《中評社》訪問，對於「李哲華參選2022高雄市長」一問，明確表示若李能充分了解地方、讓地方對他肯定，到2022年之前成功整合藍軍，這當然也「不無可能」。

談到對李哲華作為「兼任」高雄市黨部主委的看法，曾麗燕表示，這個位子已懸缺多時，地方群龍無首，李南北兩地奔波，這可能是過渡期的安排；她期許李上任後，能趕快整合內部，掌握高雄基層想法。至於國民黨內部是否分成「黨團派」與「黨部派」？曾否認並表示這些稱號都是媒體給的，現在只差還沒「整合」，一旦精神領袖到位，狀況跟氣勢都會更好。

(中時新聞網)