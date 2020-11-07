台灣青農劉震鋐上個月以6部農用曳引機，大陣仗迎娶新娘吳詩涵，引發注目，這對青農經營的「幸福良食」公司主打無毒農法，他們不僅透過「青銀共農」模式在去年協助20公頃土地復耕，今年還獲選進入台灣唯一的「食農加速器」種子計畫，目前正接受專屬業師輔導，期待未來可進一步拓展市場。

台灣農業近年因氣候變遷、勞動人口老化等因素面臨極大挑戰，為協助發展農村經濟，推動青農返鄉，頂新和德基金捐助人代表魏應充2017年捐助成立好食好事基金會，致力以創新思維推動食農發展。

好食好事基金會前年起推出台灣唯一食農加速器種子計畫，每年遴選10組新創團隊，提供專屬輔導。台灣青農劉震鋐與吳詩涵今年從64組報名隊伍中與另9隊脫穎而出，7月起開始接受加速器課程與輔導，預計年底結束課程。

這對青農的故事相當特別。今年36歲的劉震鋐大學畢業後原在補習班擔任補習班班主任兼教理化，父親希望他回台南學甲的故鄉接手家裡的田地，他因此展開青農生涯，在2015年創辦「幸福良食」公司，除獲選台灣首屆「百大青農」，也創立台南青農聯誼會。另一半吳詩涵從小到大都在台北市生活，6年多前因為工作認識劉震鋐，兩人交往多年後決定結婚，也因理念相同，共同投入事業。

幸福良食提出的「青銀共農」傳承模式，是先與老農簽訂契作合約，讓地主提供無力耕種的土地，由幸福良食安排耕作人力，提供肥料、機械等，老農只要幫忙巡視和回報問題。作物收成後，幸福良食也會以高於市價的價格保證收購農作，農夫不需要下田，還會有穩定的收入，幾年下來，願意與他們合作的地主將近200位。

幸福良食以無毒農法種植黑豆、黃豆、玉米等，劉震鋐負責相關的農業技術、耕種，吳詩涵則擔任營運與行銷，收購而來的農產品加工後有8成與餐飲業合作，例如黑豆茶賣到連鎖火鍋店供消費者飲用，2成在自家官網販售，例如黑豆茶、水果玉米、玉米筍等。

幸福良食在衛福部今年舉辦的「永續in power社會創新大賞」中獲得創新成長獎，他們提出「黑豆漿傳愛計畫」，邀請企業採購黑豆漿捐助給偏鄉小學與弱勢團體，也可以號召員工擔任農村長者關懷或校園食農教育推廣志工，讓公益慈善不再只是直接捐款，還可透過這樣的循環創造出更多價值。從9月起，若有顧客買1箱黑豆漿，幸福良食就會邀請他捐1瓶給慈善團體，同時自己也加碼1瓶，

(中時新聞網)