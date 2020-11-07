眼見《ESPN》發布今年NBA休兵期間只有短暫71天，創下北美4大職業運動史上最短紀錄，比起史上第2的NHL紀錄還少28天，湖人「小皇帝」詹姆斯不禁在IG轉發這張圖片，且附上一個掩面無奈的表情符號，徹底表達他當前心情。

在聯盟與球員工會通過下個球季將於12月23日開打之後，今年NBA兩個賽季之間的休兵期間只有71天，排在這項紀錄史上第2的是NHL在2013年的99天，史上第3與第4也都是NHL創下，分別是在1999、1995年的104天。

也難怪詹姆斯如此表達無奈情緒，畢竟他是上季湖人打得最辛苦的球員，別忘記他快滿36歲了，上季仍很不容易幫助湖人挺過新冠停賽，且很快適應奧蘭多隔離環境，如願幫助湖人拿下相隔10年的總冠軍，沒想到下季馬上又要打了。

其實詹姆斯先前傳出不太希望新球季12月23日就開打，畢竟如此一來他們跟熱火的休兵期就會很短，但在球員工會跟球員溝通過後，詹皇也從善如流同意了這個新球季開打方案，看來他也心知肚明，自己已經沒剩多少時間可以休息了。

(中時 )