一位男網友6日在臉書社團《爆廢公社二館》發文表示，他日前前往自助洗車時，看見一名身材火辣、穿著短褲的長腿正妹正在洗賓士，貼文曝光短短幾小時就有萬人按讚、破千則留言求認識，還釣出正妹本尊親自現身回應，親自還原現場。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」貼出2張照片，稱他想要認識這位洗車的美女，照片中可見，她上身穿短版黑色細肩帶背心，胸前一片雪白若隱若現，下身則穿著牛仔熱褲，腳踩著裸色的高跟鞋，臉上掛著甜美的微笑一邊細心的擦拭白色的賓士車，一頭長髮，配上一雙修長美腿與甜美笑容，畫面名符其實「香車配美人」。

長腿正妹現身解釋，當時確實不是在洗車，但網友的「毒嘴」讓她忍不住回應。（圖／爆廢公社二館）

本尊怒嗆酸民，意外引發討論。（圖／爆廢公社二館）

照片曝光後迅速吸引近萬位網友按讚，並在留言區大暴動，「這身材，這腿⋯有點無敵」、「腿好看」、「卡」、「求認識」、「求IG」；但也有網友質疑照片真實性，「有人會穿高跟鞋洗車嗎」、「有打廣告的嫌疑」、「很刻意的感覺」、「廣告的嫌疑很大」。

但也有網友發現「事情不單純」，因為女主角穿著高跟鞋洗車有違常理，加上原PO是社團新成員，又疑似有女方好友，一度被懷疑是「行銷手法」或粉絲刻意追捧。

有網友神出臉書，發現本尊是拍賣粉專女主播「布丁」。（圖／翻攝臉書）

本尊看到貼文親自現身回應說，她綽號叫「布丁」，是某粉專直播拍賣的女主播，坦承當時不是在洗車「滑倒大概100次，錢很（難）賺，我在賣T8蠟，還真的不太會洗車」。

對於網友們批評「誰會穿高跟鞋洗車啦」、「這會摔死好嗎」，甚至狠酸「假掰」、「做作」。本尊忍不住抱怨「X！大家嘴很毒」、「老娘打X穿高跟鞋也沒你們的事！」吸引網友留言朝聖，意外掀起熱議。

(中時新聞網)