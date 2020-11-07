新冠肺炎疫情恐在秋冬捲土重來，中央流行疫情指揮中心日前預告將在11月中公布秋冬專案，指揮官陳時中今透露，秋冬專案有3方向，邊境管制、防疫新生活、檢驗檢測。其中的防疫新生活，會加強戴口罩要求，8大場所中有部分場所可能會強制戴口罩，但還需與地方政府討論。

陳時中今出席「2020台北國際乳癌研討會」，會前受訪時表示，秋冬專案有3個方向，邊境管制、防疫新生活、檢驗檢測，這部份有些會需要地方政府配合，會和地方討論如何確保在執行面上有效又可行。

3方向當中的防疫新生活，未來會加強戴口罩的要求。目前指揮中心僅呼籲民眾務必在8大場所戴口罩，為人潮擁擠或密閉場所，分別有醫療照護機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競技場、宗教場所、娛樂場所及大型活動。陳時中表示，接下來可能會要求8大場所中的部分場所強制戴口罩，但還需與地方政府溝通。

對於邊境的防守，陳時中表示，歐洲近期的疫情比3月第1波更嚴重，雖然致死率有比當時低，但是以這樣高發生的情況，我們還是要謹慎。上半年我們做了演練，不管是邊境、居家檢疫的管理，目前都已經上軌道，邊境的防堵我們有信心。抗疫壓力當然是大，但還是戒慎恐懼，一步一步往前走。

(中時 )