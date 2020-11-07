美國總統候選人拜登在不斷斬獲選票，在喬治亞等決戰州翻盤的狀況下，入主白宮機會大增。對此，資深媒體人韋安曾在臉書寫下，「美國大選已經結束了，而且說不定，如果拜登做不好，川普4年後會再來一次。」而他昨(6日)也再度寫下，「韓總也一樣。」

韋安5日在臉書寫下「對美國其實一點都不瞭解，就是一個觀察和直覺，這場選舉早結束了」。他也直言，「川普即使落選，也還會是『中國人民的好朋友』，他在美國的影響力，不容忽視。而且說不定，如果拜登做不好，川普4年後會再來一次。」

而他6日則再寫下，「在預告，他(川普)可能會再來一次，韓總也一樣！！！」網友見狀則留言寫下，「如果他這次肯罷休，四年後有好戲看也不錯。但誰知道四年後會變成什麼樣子」、「川普下台後可能會被告翻了，那有時間精力和金錢再選？」、「共和黨避之唯恐不及」。

另外，據《商業內幕》（Business Insider）網站引述共和黨內部消息人士報導，假如川普這次大選落敗，2024年他有可能再度披掛上陣。

(中時新聞網)