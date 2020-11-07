中國紀檢監察報7日報導，美國是中國外逃腐敗和經濟犯罪嫌疑人最集中的國家。2015年4月，中國大陸公布「百名紅通人員」名單，100人中有40人外逃至美國，迄今仍有徐進、劉芳、劉昌明、石陽等20人藏匿在美國。美國也是其他一些開發中國家腐敗分子潛逃和藏匿財富的天堂。非洲聯盟資料顯示，非洲近年來每年因非法金融流動損失500多億美元、過去50年因貪腐問題共損失1兆美元，許多贓款最終都流向美國。

報導稱，近日，美國無視基本事實，汙蔑抹黑中國大陸反腐敗國際追逃追贓正義之舉，妄稱「獵狐行動」非法，無端起訴並逮捕數名美國人和在美華人。這些慣用伎倆不僅暴露出美方想當腐敗分子和非法資金避罪天堂的「貪利之心」，更暴露出其別有用心的政治目的。

報導質疑，近年來，美方無視2000年簽署的《中美刑事司法協助協定》，破壞長期以來形成的合作關係，頻頻從中作梗，一直消極對待中方提出的追逃等合作要求，個別執法部門甚至明目張膽為外逃嫌犯撐腰打氣、提供庇護，並多次阻撓外逃人員自願回國投案。此次汙蔑抹黑中方「獵狐行動」，更是公然為腐敗分子撐腰，其所作所為站在了正義和法治的對立面，違背了《聯合國反腐敗公約》和《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》精神，也背離了美方在國際場合所作的公開承諾。

報導統計，中國大陸全面啟動追逃追贓工作以來，截至2020年6月，共從120多個國家和地區追回外逃人員7831人，追回贓款196.54億元。這些資料有力印證了中國開展反腐敗國際追逃追贓是正義的事業，獲得了國際社會的廣泛認可和支持。

報導指責美國，一邊常拿其他國家的腐敗行為「說事」，一邊又大肆收留外逃來的腐敗分子，其雙重標準一目了然，背後的政治目的昭然若揭。

(中時 )