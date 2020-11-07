南韓演歌天后洪真英不但外型亮麗、歌喉了得，且個性相當豪邁幽默，在綜藝節目上總有機靈的表現，形象很正向陽光，相當受民眾歡迎，沒想到人氣超高的她，最近被爆高學歷都假的，碩士論文疑似抄襲，比例高達74%以上，還被以前老師踢爆她爸就是學校教授，引發爭議。

洪真英被踢爆2009年4月就讀碩士時，所寫關於「韓流文化產業動向相關研究」的論文，用防抄襲神器「Copy Killer」網站軟體一查，重合率高達74%，瞬間引爆輿論，公司忙出面澄清沒抄襲，但仍引發大量負評。

事情爆出後，一名自稱指導過洪真英的教授接受了韓媒《國民日報》的匿名採訪，表示洪真英的論文74%重合率是錯的，「而是99.9%」，且從她碩士跟博士所拿的學分來看，「可以證明那些論文都是假的」，還說洪真英很少來學校，至少他的課來說是如此，且她歌手工作忙碌「還能常常到光州來上課嗎？」，更踢爆她爸爸就是學校的教授，「無法否認可能有起到一些作用」，這名老師更認為洪真英的論文都不該給過的，沒想到被批准了，直呼自己對這件事忍了10年，還是覺得應該說出真相，希望此事能被調查清楚。

對此，洪真英也很快在IG貼文回應，表示要出面講這種不光彩的事實在很抱歉，嘆過去10年自己也是揮灑血汗在努力生活，如今遭到議論，感到很痛心，解釋2009年寫碩論時，當年無論再忙，都擠出時間跟教授討論，盡了全力完成，「但當年被認為是慣例的狀態，如今要用『百分之多少』的數字來判斷」，覺得自己如今說什麼，都像在辯解，對此感到慌亂與痛心。

洪真英更說，這起事件讓她覺得自己好像在穿不適合的衣服，「我好像太貪心了，對不起，無論是怎樣的原因讓我捲入這種事，我都覺得難過，如今自省是不是還有其他太貪心的事情，真的抱歉，我有這麼多不足的地方」，她最後承諾會歸還碩士跟博士學位，坦言「這是我能想到最好的解決方法」。

(中時新聞網)