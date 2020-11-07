閃電颱風路徑若不變，下午可望解除海警。（圖擷自氣象局）

閃電颱風早上8時30分解除陸警，颱風離開之後，各地會有降溫的感覺，降雨地區也有所移動。氣象局表示，北台灣將降到20度左右，中南部以及花東地區約在22-23度，今早高雄、屏東、澎湖發布大雨特報，南台灣降雨較明顯。基隆北海岸、大台北山區今晚恐達大雨等級。

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氣象局預報員表示，閃電颱風24小時內可能減弱成熱低壓，就可能解除警報，或是暴風圈中心離開近海範圍，也會解除海警，路徑若不變的話，就可能在下午解除海警。

預報員表示，閃電颱風預計持續朝東沙島前進，今天颱風閃電離開之前，沿海還是出現3-4米左右的浪高。氣象局針對高雄、屏東、澎湖發布大雨特報，今早南台灣降雨較明顯。基隆北海岸、大台北山區今晚恐達大雨等級。

預報員說，目前菲律賓附近出現熱擾動，根據衛星雲圖顯示，可以看見有發展的趨勢，但大概需要2-3天發展，目前往西前進中，未來對台灣的影響則需視發展狀況而定。

(中時新聞網)