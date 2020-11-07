自從勇士「浪花弟」克雷湯普生在2019年6月13日總冠軍賽G6，不慎造成膝蓋十字韌帶撕裂重傷，他已經快要17個月沒打過比賽，如今隨著新球季將於12月23日開打，浪花弟不禁提前表達自己渴望重返球場心情，「耐心是一種美德！」

「在遭遇膝蓋前十字韌帶撕裂受傷情況下，你最不想做的就是太過急著宣布復出，特別是像我這種30幾歲還能保持高水平的球員，」克雷湯普生在一段訓練影片當中表示，「不能待在場上打球讓我感覺很焦慮，可是耐心是一種美德。」

從克雷湯普生發布影片當中可以看出，他最擅長的三分球，以及灌籃、防守等動作都已逐漸恢復，如今隨著他即將宣告傷癒復出，搭配上季同樣飽受傷勢所苦的柯瑞，也將滿血復活，相信勇士可望擺脫上季西區無奈墊底的爛隊形象。

克雷湯普生的隊友與教練似乎也等不及了，勇士後衛普爾說：「你能感受到他的存在與活力，能跟他提問和學習，絕對讓人相當興奮，當我們重新出發，就可重返巔峰。」勇士助教佛雷澤也表示，「我們了解他，他替訓練帶來『克雷』元素。」

(中時 )