美國總統大選隨著數個關鍵州選情逐漸明朗，目前正在開票中的除了北卡羅納州之外，其他皆由民主黨候選人拜登拿下，而拜登也即將於搭檔賀錦麗發表選後重要演說。不過，正準備訴諸司法戰的總統川普表示，拜登不應該不當宣稱贏得總統選舉，「我也可以說自己勝選了」。
川普在推特上表示，拜登自稱勝選是不當的，目前司法訴訟仍在進行中，要不然「我也可以說自己贏了」。他也強調，自己在大選之夜時都保持領先，但隨著日子過去，領先竟然神奇消失，或許在司法程序後都可以找回這些領先。
自關鍵的喬治亞州與賓州接連遭拜登翻盤，川普在推特上連發抱怨文，「喬治亞州的軍人票到哪了，那些票發生了什事」，「賓州在選舉正當性上，有腐爛的歷史」，並引述前獨立檢察官史達（Ken Starr）的說法，稱大選必須由最高法院來修正，也要將晚寄到的票列為非法。
在喬治亞與賓州先後翻盤後，川普下午透過競選團隊推特發出聲明指出，聲稱「我永遠不會放棄為你和我們的國家而戰」，相信美國人民應該擁有充分透明的選票計算與選舉，這無關任何一次單一選舉，而是美國整體選舉過程的完整性；川普陣營也特別設置熱線，呼籲支持者提供證據，證明存在舞弊現象。
不過，川普陣營在喬治亞州聲稱有53張遲到的選票與準時送達的選票混在一起，而在密西根州要求停止計票並請求更大授權以觀察開票過程，但在這兩州的訴訟都遭駁回。美媒《Politico》先前指出，川普的司法戰不論在法律或實務上都面臨障礙，到最後只會讓他無功而返。
(中時新聞網)
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