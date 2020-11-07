美國總統大選隨著數個關鍵州選情逐漸明朗，目前正在開票中的除了北卡羅納州之外，其他皆由民主黨候選人拜登拿下，而拜登也即將於搭檔賀錦麗發表選後重要演說。不過，正準備訴諸司法戰的總統川普表示，拜登不應該不當宣稱贏得總統選舉，「我也可以說自己勝選了」。

I had such a big lead in all of these states late into election night, only to see the leads miraculously disappear as the days went by. Perhaps these leads will return as our legal proceedings move forward! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020

Joe Biden should not wrongfully claim the office of the President. I could make that claim also. Legal proceedings are just now beginning! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020

川普在推特上表示，拜登自稱勝選是不當的，目前司法訴訟仍在進行中，要不然「我也可以說自己贏了」。他也強調，自己在大選之夜時都保持領先，但隨著日子過去，領先竟然神奇消失，或許在司法程序後都可以找回這些領先。

自關鍵的喬治亞州與賓州接連遭拜登翻盤，川普在推特上連發抱怨文，「喬治亞州的軍人票到哪了，那些票發生了什事」，「賓州在選舉正當性上，有腐爛的歷史」，並引述前獨立檢察官史達（Ken Starr）的說法，稱大選必須由最高法院來修正，也要將晚寄到的票列為非法。

在喬治亞與賓州先後翻盤後，川普下午透過競選團隊推特發出聲明指出，聲稱「我永遠不會放棄為你和我們的國家而戰」，相信美國人民應該擁有充分透明的選票計算與選舉，這無關任何一次單一選舉，而是美國整體選舉過程的完整性；川普陣營也特別設置熱線，呼籲支持者提供證據，證明存在舞弊現象。

不過，川普陣營在喬治亞州聲稱有53張遲到的選票與準時送達的選票混在一起，而在密西根州要求停止計票並請求更大授權以觀察開票過程，但在這兩州的訴訟都遭駁回。美媒《Politico》先前指出，川普的司法戰不論在法律或實務上都面臨障礙，到最後只會讓他無功而返。

(中時新聞網)