許志安和鄭秀文7年前結婚，去年卻爆出男方和港姐出身的黃心穎在計程車上擁吻事件，許志安聲淚俱下開道歉記者會後，獲得鄭秀文原諒，今年6月便全面復出。反觀黃心穎後來爆出被電視台封殺又解禁，今(7日)港媒則報導她被東家「無線」解約，下場悽慘。

52歲許志安去年被爆和31歲黃心穎在計程車上熱吻，背叛情纏多年的鄭秀文，許志安在記者會上大崩潰，直言：「我是個壞掉的人」、「是個沒靈魂的人」、「我覺得自己好錯、好討厭、好丟臉、好噁心、好陌生」，而鄭秀文不離不棄，不僅原諒對方，近來還常被媒體拍到跟許志安同框在香港街頭約會。

而黃心穎被貼上小三標籤後，她一度為此到美國避風頭3個月，還傳她轉行改賣房，但她後來還是回到香港，隨時等待復出。今年6月許志安戴婚戒復出，被問是否還有跟黃心穎聯繫？他低調說：「過去了就過去了」，不久黃心穎轉發心靈雞湯，上面寫著：「有的人你以為患難中會見到真情，但其實人家只有能力陪你走高山，卻沒有勇氣和擔當陪你走低谷，最後令你大失所望」。

據《東網》報導，「安心偷吃」事件發生一年多後，本來傳出黃心穎有復出機會，但最近事情急轉直下，放無薪假中的黃心穎最快兩個月內就會被東家「無線」解約，結束合作，對此求證黃心穎，她回應：「有新消息再跟大家講，多謝關心」，並附上笑臉和雙手合十表情符號，沒承認也沒否認此事。

(中時新聞網)