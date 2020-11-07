大聯盟日前公布金手套獎得主之後，其中的洛磯三壘手阿瑞納多(Nolan Arenado)、皇家左外野手戈登(Alex Gordon)分別再獲選國聯、美聯的「白金手套獎」。白金手套獎項設立於2011年，相當於金手套中的金手套。

阿瑞納多只打了8年大聯盟，居然8年都是金手套，而且連續4年是白金手套。史上最多次獲選三壘金手套的是名人堂球星布魯克羅賓森(Brooks Robinson)，他效力金鶯隊拿下16次(1960-75)，並且是連續16年。

隊友稱讚阿瑞納多平日對守備方面下的苦功，他今年守備率0.982是生涯新高，除了壓低失誤，強大精準的傳球更能阻止跑者推進。阿瑞納多本季讓球隊少失15分，獨居大聯盟之首。排名第2的馬恰多(Manny Machado)為7分。

皇家冠軍左外野手戈登也是8次金手套，他生涯14年都在皇家，累積守備率0.984。戈登以36歲之齡第2次拿下白金手套很不容易，然而他的打擊火力下滑，本季0.209是生涯新低。29歲的阿瑞納多今年打擊也下滑，不過他已經是3次國聯全壘打王、兩次國聯打點王，因為疫情縮短賽季，他連續5年30轟、100打點的紀錄也中斷。

(中時新聞網)