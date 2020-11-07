新冠肺炎肆虐將近一年，讓許多喜愛出國旅遊的民眾被困住，因此許多人關心究竟何時能飛出國旅遊，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，世界的疫情上升很快，「只能說明年底可能性大增，但近期不敢樂觀看待」。

今年1月21日，台灣宣布國內首起新冠肺炎（COVID-19）確診病例，指揮中心實施邊境管制等一系列的防疫措施，成功守住這波疫情，讓台灣沒有跟著其他國家淪陷，但也因此讓許多愛出國玩的人，被困在台灣無法旅遊，隨著國內疫情趨緩，許多人也開始期待究竟何時有望出國旅遊。

陳時中今出席「2020台北國際乳癌研討會」表示，不敢預測國人何時可以出國旅遊，因為現在世界的疫情上升很快，值得密切觀察，只能說明年底可能性大增，但近期不敢樂觀看待。

而近期美國報告統整了各國新冠肺炎每百萬人口死亡數、GDP損失，並製作圖表，其中只有台灣個案最少、經濟損失最小，位在圖表中的小角落，宛如「角落生物」。陳時中表示，不敢說這樣的形容，只能說相關的政策在未來的討論裡面，可能會變成國際學習的對象。這也是全民努力，政府部門通力合作的成果。

(中時新聞網)