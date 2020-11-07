氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，今傍晚起將受到東北風的舉升，形成「迎風雨背風晴」、北台濕涼的天氣型態，未來一週也應留意「東北季風異常降水」發生的機率。

吳德榮提及，第20號颱風「閃電」，今日將逐漸減弱、範圍縮小，亦將依序脫離本島陸地及鄰近海域，陸上及海上的警報也會逐步解除，但因此這波降水，除了牡丹水庫，對西半部主要水庫的旱象，並無紓解作用，最新模式模擬顯示，今日白天「閃電」漸行漸遠，天氣好轉、氣溫偏高，但殘餘水氣尚未完全散去，各地皆偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，今傍晚起東北風南下、氣溫逐漸下降；轉變為「迎風雨、背風晴」的天氣。北台灣「連續濕涼」的天氣將持續一整週；迎風面北部、東半部有局部雨，北部山區、東北部易有較大降雨；背風面新竹以南大多是晴朗穩定，日夜溫差大的天氣。類似的天氣型態，持續至13日尚未結束。

(中時 )