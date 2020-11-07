FACTS!!!! The accuracy is too real and i love!! Salute GA & PA! https://t.co/dwIOlPlQUH — LeBron James (@KingJames) November 6, 2020

儘管美國總統大選結果尚未出爐，民主黨候選人拜登卻已擁有擊敗共和黨候選人川普的很大勝選優勢，身為頭號反對川普運動員的湖人「小皇帝」詹姆斯，當然早就忍不住狂發推文慶祝，甚至跟賓州、喬治亞州兩個「翻藍」搖擺州選民致敬。

「這就是事實！選票就是如此真實，我很愛這樣的結果，」眼見川普打算發動法律戰，抗議部分州投票過程作弊的詹姆斯不禁發推嘲諷，「我要向賓州與喬治亞州致敬。」他更轉發電影「絕地戰警2」的兩名男主角對抗3K黨的片段。

詹姆斯甚至表示，「是的！這就是真正的美國，我們為了行動做好一切準備，我的人民終於用選票把那個傢伙趕下台了。」無疑是在諷刺川普明明都已即將落選，卻還不肯乖乖下台的「沒品」舉動，詹皇說什麼也要把川普嘲諷一頓。

「大家加油！黑人選民完成了應有使命，我為你們感到驕傲，但我們還不可以停止，我們必須繼續保持組織性與持續把工作完成，」詹姆斯發推表示，「我們才剛開始而已，我跟你們承諾，我始終在這裡跟大家在一起。＃不僅是投票」

(中時 )