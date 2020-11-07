高雄一名蘇姓男子去年到高雄一家美容館與按摩女子小美（化名）性交易後，威脅危害她子女的生命，當著她1歲幼子面前性侵3次，最高法院認定蘇男犯後毫無悔意，惡行重大，依強制性交罪重判12年定讞。小美另向蘇男求償100萬元精神撫慰金，高雄高分院日前判決蘇男需賠償50萬元，可上訴。

蘇男去年多次以電話、簡訊等方式騷擾小美，她因不堪其擾在去年6月中旬離職，但蘇男數次檢舉美容館從事色情行業以此為手段，要求老闆娘指派她到他承租的房間內為性行為，同時多次傳送簡訊給小美，以將姦淫她女兒、弄死她之幼子等內容，對她之女兒及幼子不利之言語恫嚇她，致她心生畏懼，蘇男竟當著她1歲多幼子面前，性侵她3次，另對老闆娘性侵1次。

一審僅認定蘇男涉犯1次強制性交犯行，判刑4年，二審改認定他構成4次犯行，重判12年，最高法院駁回上訴確定。

小美另對蘇男請求附帶民事賠償100萬元精神撫慰金，高雄高分院開庭辯論，蘇男並未出庭答辯，但他先前陳述否認對小美強制性交，並指她濫訴，不同意賠償。

合議庭法官開庭調查，認定蘇男確實有性侵行為，審酌兩造經濟狀況等情形，判決他賠償50萬元。

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(中時新聞網)