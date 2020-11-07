紅鬍子騰納(Justin Turner)逃過懲處了，大聯盟總裁曼佛雷德(Rob Manfred)7日聲明，對於騰納在世界大賽G6違反防疫規定的行為不予追究。當時騰納在比賽中接到新冠肺炎檢驗報告，緊急退場之後又在贏球時返回慶祝，而且大合照時脫掉口罩，招致外界批評。

曼佛德德說：「在COVID-19疫情之間舉行棒球例行賽是艱鉅的任務，需要大量球員的努力和犧牲，以及球團員工與高層的付出。我們面臨這空前的挑戰時都犯過錯誤並從中記取教訓。基於這個立場，我肯定騰納勇於承擔、道歉，給大家做個好榜樣。」

騰納說：「我理當要等球場淨空之後再回去拍照留念，我誠摯地向所有因我而曝露在染病風險之中的人道歉。我幾乎與每個隊友、教練、員工都談過了，我從來沒有要陷害大家的意思。」

大聯盟今年在疫情中結束，犯下最多錯誤的就是曼佛雷德本人，他在世界大賽頒獎時還被觀眾報以噓聲。這時候若處罰騰納只是讓曼佛雷德被罵得更慘而已，所以他饒恕了騰納。騰納今年季後賽表現亮眼，他與道奇的合約在賽後結束，現在是自由球員。

(中時新聞網)