各縣市動保處近年致力推廣「友善流浪動物」政策，為了達到拋磚引玉的效果，祭出許多流浪動物「結紮」、「救援」補助政策，然而優渥的補助金卻吸引許多不肖的「動保蟑螂」覬覦。台中知名的流浪貓中途之家愛媽「盛珊珊」（49歲）被控與1間動物醫院的蕭姓助理（40歲）配合，從2016年起到2017年7月，以登記不實的診療日期、醫療費用、收據詐領動保處近百萬元。

「她（盛女）很誇張阿，你覺得1間不到20坪的貓中途之家裡面，可以塞幾百隻貓？」知情人士L女（化名）指出，自2016年起，盛女就利用動保處的補助，在台中市南屯區設立了貓舍，並透過網路勸募、民間協會補助等方式購買飼料、設備收養了近百隻貓咪。

為了賺取更多錢，盛女將歪腦筋動到了流浪動物醫療費上，從2016年起到2017年7月，盛女與另名蕭姓獸醫院助理（蕭男）配合，盛女負責提供流浪動物名冊，蕭男則利用在醫院工作之便，開立不實的醫藥費收據，盛女拿到這些收據後，再透過丈夫、母親名義向動保處請領醫療補助。

「根據我們了解，盛珊珊在2年間總共詐領了86萬3900元。」盛女惡行在「TNR」（誘捕結紮放回協會）告發此事後，全案才因此曝光。檢警深入追查，2年半間，盛女共詐領了動保處82萬3900元，且登載的不實收據張數多達826張。

誇張的是，除了診療日期、症狀、費用登載不實外，盛女竟還能「穿越時空」到未來收養貓咪，根據盛女登記的資料，有的貓咪根本還沒收容，就被盛女當成「貓頭」拿來吸金，儘管資料內容荒誕、漏洞百出，動保處還是「蓋章核銷」，1年多來讓2人搬走近百萬元仍渾然未覺。

最後檢察官審酌2人坦承犯行，犯案動機並非出於重大惡意，且相信他們經過這次教訓後，不會再犯，對盛女、蕭男處以緩起訴處分，但須分別向公庫繳納15萬元、10萬元。

從2016年到2017年7月，盛女總共利用826張發票，詐領了流浪動物醫療費一共82萬2900元。（圖／翻攝畫面）

本刊致電盛女對於判決內容是否到到冤屈，但她一聽到法院判決就情緒失控，頻頻跳針，「你吃飽太閒？」接著怒吼「你不會去問法官？」隨即掛上電話。

針對遭搬走82萬多元補助費一事，台中市政府動保處處長林儒良坦言，「當時請領辦法、規定，確實有疏漏，才會她們（盛珊珊）覺得這是漏洞。」林儒良表示，此事件過後，動保處已經加強行政管理、健全查核機制，以避免類似狀況再度發生，「政府還是非常希望民眾幫忙，但希望民眾不要藉此謀求自己的私利。」

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(中時新聞網)