台中市流浪動物名人「盛珊珊」，在2016年至2017年間利用動物醫院開立的假收據，詐領動保處近百萬元的醫療補助遭緩起訴。本刊調查，盛女爭議事件並非頭一遭，2017年8月就有媒體踢爆她向台中市動保處收養流浪貓，每年領取百萬元經費，實際上卻讓貓咪們吃餿水，百隻貓擠在10多坪的小空間中，猶如「貓的煉獄」，自己卻坐擁名車，住在市立美術館旁的豪宅中，過著優渥生活。

本刊調查，盛珊珊今年49歲，長年來配合動保處政策，致力推動TNR（Trap誘捕、Neuter絕育、Return放回），在台中動保圈有著「愛貓貴婦」的稱號，但是自從她投身動保行列以來，圍繞在她周圍的爭議卻始終沒有停過。

2017年8月，盛珊珊位於台中市南屯區上的貓咪中途之家「貓坑」被媒體踢爆直擊，她將近百隻貓同時擠在10坪的小空間中飼養，在貓坑中的貓不但吃著餿水、沒有活動空間，更需與屎尿為伍，其中有的貓更瘦得可憐，宛若「煉獄」般的場景，讓人難以置信，這裡竟是盛女2年半間（2015年至2017年6月），領取動保處補助款近230萬元，所成立的中途之家。

除此之外，盛女還遭到TNR協會控訴，她除了向政府要補助之外，還向協會申請「助罐計畫」（免費補助貓咪糧食），但協會親自到台中訪查時，卻發現盛女餵養貓咪的竟是廉價飼料，並非由協會贊助的飼料，懷疑飼料早就被調包轉售他人。

TNR協會人員控訴盛女疑似將協會贊助的高級飼料調包，改用廉價飼料給貓吃。（圖／陳昭文攝）

本刊致電盛女詢問她對於判決內容是否有冤屈，但盛女一聽到法院判決就情緒失控，頻頻跳針，「你吃飽太閒？」接著怒吼「你不會去問法官？」隨即掛上電話。

針對遭搬走82萬多元補助費一事，台中市動保處處長林儒良坦言，「當時請領辦法、規定，確實有疏漏，才會她們（盛珊珊）覺得這是漏洞。」林儒良表示，此事件過後，動保處已經加強行政管理、健全查核機制，以避免類似狀況再度發生，「政府還是非常希望民眾幫忙，但希望民眾不要藉此謀求自己的私利。」

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(中時新聞網)