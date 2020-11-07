為了符合民眾對於「友善流浪動物」的期待，「零安樂死」政策上路至今已4年，各縣市政府推出各種政策及獎勵補助，為的就是吸引民間機構共同加入行列，以紓解收容所爆量的壓力，但卻因為「政策疏漏」、「缺乏查核機制」，反倒吸引不肖業者從中大賺黑心財，讓動保蟑螂大行其道。

立法院於2015年正式修正《動物保護法》，並刪除「經公告12日內無人認領、認養或無適當處置，得以宰殺」條文，並於2017年「零安樂死」政策正式上路，終於讓在收容所的動物不再面臨撲殺的命運，但「流浪動物爆量」、「收容所不足」等問題，卻接踵而來。

為了紓解國內收容所壓力，各地縣市政府參考國外經驗，推動「TNR」、「中途之家」等應變措施，透過各種補助、獎勵，吸引不少民間組織投入，但「政策草率」、「無查核制度」卻讓動保圈亂象叢生。

去年10月，新北市動保處遭議員踢爆，動保處補助多間動保團體「TVNR」費用，竟出現多項重複資料，民眾向議員檢舉的108件中，就有55件的貓狗照片重複，目前新北政風處仍在調查中。

2016年8月，桃園1名黃姓老翁在住家前養了近百隻流浪貓，卻沒有替貓咪結紮，導致繁殖到近200多隻，最後無力照顧，而他竟在認養網站上，以每隻4000元的代價求愛心人士認養，最後甚至將生病奄奄一息的貓咪，丟到附近的山溝中，任牠們自生自滅。

「零安樂死」雖終結了電影《12夜》中流浪動物的悲歌，政策上路至今，「詐領補助經費」、「善款遭挪用」以及「煉獄般的收容環境」，相關案件一再上演，瑕疵政策非但沒有解決流浪動物困境，反倒讓動保蟑螂們荷包滿滿，最後讓政策美意、民眾愛心蒙塵。

台中市動保處處長林儒良表示，動保處已經加強行政管理、健全查核機制，以避免類似狀況再度發生，「政府還是非常希望民眾幫忙，但希望民眾不要藉此謀求自己的私利。」

「零安樂死」政策上路後，雖然終結了流浪動物遭撲殺命運，但也讓動保圈「不當飼養」、「詐領費用」等亂象叢生。（圖／報系資料照）

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(中時新聞網)