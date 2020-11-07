刑事局日前獲報，有業者透過合法掩護非法方式，暗中在合法進口的飛靶用霰彈中，夾藏大批制式子彈走私來台，警方不動聲色監控，帶該批子彈進關後，立刻會同海關開箱查驗，赫然發現竟然夾藏10萬多顆制式90手槍子彈，立刻向上追查貨主，日前順利逮捕陳姓男子，並進一步追查幕後貨主當中。

刑事局破獲走私10餘萬發90手槍彈，史上最多可比一個營。(刑事局提供/林郁平台北傳真)

刑事局在10月初就接獲線報，指某家合法進口飛靶專用霰彈的貿易公司，在合法申報的8萬多發霰彈中，夾藏大批其餘非法子彈來台。

檢警獲知消息後相相當重視，立刻會同海關進行暗中監控，並等待到10月29日該批貨櫃入關進進倉儲等待貨主領貨期間進行開箱查驗。專案小組查驗後發現，在大批霰彈中竟然暗更大批的制式手槍子彈。

專案小組立刻查後貨櫃清點，發現總計夾藏99700發90子彈，500發.38子彈。進一步查驗後發現，業者為高雄精冠公司從賽普勒斯寄出報準進口，但業者供稱是廠商寄錯。

警方懷疑業者疑似貍貓換太子，同時夾帶的方式，在霰彈中混雜90子彈，又暗藏10萬餘顆，企圖掩人耳目。事後檢警也循線逮捕39歲陳姓進口業者，經高雄地檢署偵訊後交保。

由於子彈數量太多，此案也引起國安單位注意，雖然業者堅稱不知情，檢警正追查來源幕後主謀。

(中時新聞網)