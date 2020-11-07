台鐵成功站5月19日發生斷軌44公分，還讓2列火車高速通過的驚險事件，引起交通部長林佳龍震怒，要求調查並擴大懲處，台鐵預計下周提出懲處名單。林佳龍今表示，交通部不會把責任推給基層，越高層的責任越重。

林佳龍說，台鐵與鐵道局已提出檢討報告，包括4項疏失和6項改善，會來加速提升軌道運輸安全。建立在這樣的調查報告下，交通部會去檢視先前的懲處，台鐵同仁有主動發現問題，有功部分會來嘉獎，至於涉及到疏失也會有懲處，主動通報要嘉獎，但通報內容跟對象有錯誤，當然也要做檢討跟改善。

林佳龍指出，斷軌事件後，交通部展開全國台鐵軌道檢查，特別是有4萬處鋼軌連接點跟焊接點，也成立台鐵軌道安全督導小組，分7個工務段，由3位次長結合專家做全面體檢，這些是要確保近期內鋼軌沒有任何可能的問題。

對於台鐵軌道安全改善項目，林佳龍強調會全力支持，包含修改斷軌處置的作業程序，加強巡檢，提升採購，如軌道巡檢車或是精密檢測儀，都會盡快到位。

他說，過去5年有14次斷軌事件，只要按照標準程序處置，台鐵就不怕斷軌，只怕沒按照規定處置。鋼軌是耗材，在火車頻繁經過下有使用年限，交通部要檢視鋼軌標準作業程序，把規定做得更好、落實巡查，否則一個環節沒有落實，就會成為破口。

林佳龍表示，台鐵局長張政源有表示要負最大責任，他已請局長把整個事情先處理好。外傳張被「留校察看」，林則回應此消息不實。

(中時 )