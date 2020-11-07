美國總統大選多個關鍵州計票接近尾聲，又出現對民主黨拜登相當有利的發展，尤其是隨著數個關鍵州選情逐漸明朗，拜登將於搭檔賀錦麗發表選後重要演說，而正準備訴諸司法戰的總統川普表示，拜登不應該不當宣稱贏得總統選舉，「我也可以說自己勝選了」。對此，宅神朱學恒則是在臉書狠酸，「小學生之戰」。

朱學恒今(7日)上午近10時許在臉書寫下，這是一場「小學生之戰」，「老師老師你看他說自己第一名，我也要說啦～」。貼文曝光後，引起超多網友討論，很多人都說，「2020年即將結束前，不知川普還會帶給世人多少驚嚇」、「真的奇妙啊，先宣布自己勝選，要停止計票，然後自己敗選，又要停止計票，乾脆不要選了吧，真丟臉」、「單以看好戲角度，『拜登險勝』一定是最好看的戲碼」、「再吵，再吵就去罰寫：『我是第一名』一千遍」。

另外，還有不少人說「美選真是讓人跌破眼鏡，好萊塢都寫不出來的劇本」、「少了他，世界會很無聊」。

其實由於川普總統原先得票領先的喬治亞州及賓州6日也相繼「翻盤」，拜登因此若計入自己維持領先的亞歷桑那、內華達、喬治亞及賓州等4州，選舉人團票最多已可達306張，過半優勢越發明顯，儼然白宮在望。而川普只掌握232張選舉人票。

(中時新聞網)