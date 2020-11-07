根據《紐約郵報》記者柏曼7日爆料，尼克仍然很有興趣在休兵期間把「甜瓜」安森尼找回紐約打球，可是雷霆後衛保羅的去向將很關鍵，假如尼克可以跟雷霆換來保羅，甜瓜將會點頭答應重返紐約，問題是保羅有可能主動提出交易嗎？

曾在2011到17年效力尼克的安森尼，期間打了412場例行賽，場均24.7分、7.0籃板及3.2助攻，不過隨後跳槽雷霆、火箭等隊都不受重用，上季還一度找不到新東家，只有拓荒者願意給他機會，更在今年季後賽表現還算相當出色。

安森尼如今再次成為完全自由球員，除了有興趣繼續待在波特蘭打球，也在考慮其他球隊給他的加盟條件，假如能回尼克跟好友保羅一起打球，甜瓜當然意願很高，只是就算加入這兩名球星，尼克下個球季能否真正振作起來，還是很難講。

更麻煩的是，保羅身背「毒藥合約」，尼克是否願意花上重金找來保羅加盟？保羅也不一定想來紐約帶領這支近年戰績疲軟的爛隊。但柏曼唯一確定的是，尼克將在自由市場開放後招募獨行俠後衛吉爾克里斯，因為他很適合尼克總教練席波迪體系。

(中時 )