國民黨前立委孫大千在臉書留言表示，台灣過度介入美國總統大選原本就是一件很愚蠢的事，更蠢的是，連押寶都押錯對象。（本報資料照/張立勳攝）

美國總統大選開票緊繃，大批台灣川粉湧入美國在台協會 (AIT)臉書留言挺川普、罵民主黨及拜登。國民黨前立委孫大千在臉書留言表示，台灣過度介入美國總統大選原本就是一件很愚蠢的事，更蠢的是，連押寶都押錯對象；既然民進黨政府決定危機處理，他提出三點建議。

孫大千說，民進黨政治人物公開力挺川普連任，1450和英粉在網路世界中成為川粉，以及綠色媒體大幅力捧川普，貶抑拜登，這些都是不爭的事實。除非民主黨在台灣沒有任何消息來源，否則，這一次民進黨顯然把民主黨得罪到死了。

他說，眼看選情翻轉，蔡英文才急急忙忙地召開國安會議，甚至所謂的涉外人士，還要把蕭美琴十多年前和民主黨人士的交情拿來背書。

孫大千強調，既然民進黨政府決定進行危機處理，就應該立即採取下列行動：

第一，要求黨內這一群二百五的政客和學者，不要再對外釋出川普仍然有絕招能夠反敗為勝的訊息。既然民進黨再三重申沒有選邊站，那麼這些人是在崩潰什麼呢？

第二，約束綠色媒體不要再隨著川普鬼扯瞎掰的謠言起舞，甚至刻意誤導台灣民眾。特別是那些原本把拜登修理得體無完膚的綠色名嘴，為了台灣，這個時候就請閉上自己的嘴巴吧！

第三，呼籲網路上的1450和英粉應該要適可而止，尊重美國民主選舉的結果，不要再任意出征，湊熱鬧，幫倒忙。

(中時 )