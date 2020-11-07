擁有獨特氣質、主演韓劇《孤單又燦爛的神－鬼怪》女主角爆紅的金高銀，除了母語韓文外，也能說一口流利的中文，理由是因為爸爸工作的關係，她4歲時舉家搬到北京市近郊生活了10年時間，4年前她上節目談論這段赴陸生活的影片又被挖出，其中金高銀表示國一才上ABC、返韓才看過水性簽字筆等言論，引發不少陸網友暴怒，轟她「辱華」。

金高銀4年前作客《Happy Together 3》節目的片段被挖出，節目中金高銀談及小時候長達10年在大陸生活的日子，表示一家人在北京市郊密雲區生活，距離北京市中心約1個半小時車程，當地完全沒有韓國人，因此她就學時，就讀北京市密雲第三小學，之後念密雲第四中學。

金高銀在密雲第四中學唸到國二時才搬回韓國，立刻發現課業跟不上，透露在大陸直到國一才從ABC字母、「what’s your name？」等最基礎的部分開始教，但韓國的中學二年級已經要分析英文文章，讓她完全跟不上，最後直接放棄這一科。

對此，主持人朴明秀開玩笑：「我以為中國是在大自然裡學習？」，劉在錫則問：「你以為中國是哪裡？」，朴明秀接話：「我以為是在滿州平原上學習」，後製畫面則是金高銀騎馬奔馳於草原的畫面，金高銀也說，自己是回到韓國，才知道水性簽字筆這種東西，同場藝人曹世鎬則笑稱：「中國是用毛筆寫字吧？」，沒想到這番話如今會被挖出，引爆陸網友批評，痛批「金高銀自己學習不好，別甩鍋給大陸」，也認為金高銀跟主持人、來賓的對話，根本辱華，說她「人設崩壞」，酸言「明明很多人從小就學英文，金高銀說得像是我們英文教育很不好一樣」，批他們一行人態度噁心。

眼看事情越演越烈，自稱是金高銀在北京時的同學跳出來，澄清金高銀說的都是事實，因為他們的小學當年真的是最普通的那種，所以沒教英文，而國中時，他們也是4校中資源最差的，且多收外來借讀的學生，大家來自不同的地方、程度不一，為統一進度，所以入學後都從基礎教起，而沒看過水性簽字筆也是真的，同學吐露他們國中時都用鋼筆，他自己也是高一才用水性簽字筆的，那時金高銀已經回國，且解釋金高銀的學業成績很一般，且又是外國人念本地普通學校，「在中國聽著中文學的英語，是能好到哪去？」。

(中時新聞網)