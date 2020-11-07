位於北市大巨蛋旁的國產署，屋況老舊須重建，趁財政部舊址空置，規劃先暫遷舊址，同時再複製「景美財訓所模式」，釋出地上權案綁重建工程招商，解決興建經費問題，力拚成中央辦公廳舍危老重建首案。

中央政府機關現存的自有辦公廳舍，近年逐漸老舊，面臨重建需求，但卡在無力負擔重建經費及中繼地點難尋，能換新家的單位不多，目前也沒有任何中央辦公廳舍的危老重建案。

國產署現有兩棟辦公廳舍，合計500多坪，位於台北市光復南路，隔街就是大巨蛋，距華視大樓不遠，位處精華地段，但仍為低樓層建築，屋齡超過50年並有龜裂，且該地符合「都市危險及老舊建築物加速重建條例」（危老條例）資格，若重建可享容積獎勵及建蔽率獎勵。

因此，國產署近年積極找中繼地、找錢，力拚成為中央廳舍危老重建首案。

國產署官員表示，隨財政部2019年9月遷到景美新家，愛國西路舊址暫時空置、等待重建，中繼地點突然有了著落，趁天時地利人和，決定啟動重建計畫，經費方面，規劃再一次複製財政部景美新家的「景美財訓所模式」，以釋出國有地上權案為誘因，招商重建。

國產署官員指出，重建計畫必須分三階段由行政院核定，目前已走到最後階段，一經核定就會立刻開始前置作業，預計最快2021年1月可招商；若能在2021年上半年完成招商、下半年搬遷，2023或2024年就可重建完成。

國產署初步規劃，將以北市兩宗國有地為誘因，未來重建工程得標廠商可取得70年地上權，並享權利金減免，但作為交換，須替國產署蓋好兩棟10層以上新辦公大樓。

一宗為「中山段」國有地，位於中山北路及中山北路128巷路口，面積334坪，屬「商三」用地，位置極佳，具商業開發潛力，今年公告土地現值約為7.2億元，國產署並將買下周邊畸零地，屆時基地將可三面臨路，更好開發利用。

另一宗「金華段」國有地則位於金華街48巷，杭州南路二段65巷，面積348坪，屬「住三」用地，該地2013年前曾釋出招商，由嘉泥以權利金7.67億元得標，原規劃開發地上權住宅，但隨公告地價大漲、地租上升及房市環境轉變，最終解約，可再度釋出。

對重建案招商金額，國產署官員表示，尚未報行政院核定無法透露，由於是採限制性招標，因此與一般地上權案算法不同，不是以「市價的幾成」來訂定，要考量的因素很多，且屆時也不會以出價高者得標，而是會評選出整體重建規劃最佳的業者。

國產署官員說，此次案件規模較小，預估中型營建者才會較有興趣，加上近期房市新建案增加，業界缺工缺料，可能會對招商有影響。

官員表示，不過，國產署已做好完全準備，此次在招商前就會先開說明會，直接與有興趣業者溝通，以設計出兼顧重建需求及彈性的招商條件；此案若能順利招商完成，將有利財政部愛國西路舊址，比照以同樣方式重建。（編輯：潘羿菁）1091107

(中央社)