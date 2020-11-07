大陸街頭出現離譜一幕！一名騎機車男子竟然一口載了5名年輕女子，且5人都沒有戴安全帽，畫面險象環生，網友看了忍不住留言調侃「艷福不淺」、「人生贏家」。

據《時間視頻》報導，這起誇張的「機車6貼」發生在本月1日，廣東清遠陽山縣一名葉姓男子騎機車載著5名女子，只見4名女子坐在駕駛的身後，全程緊緊挨著彼此的身體，深怕一不小心掉落，最後一人還只能坐在車尾扶手，另一人則坐在油箱上，幾乎擋住了葉男的視線。

據「CTWANT」報導，當地警方獲報後調閱監視器以車追人，很快就找到了葉男，發現他平時以載客維生，他向警方供稱，5名女子都是付費乘客，當時她們堅持要搭同一部車，不願分開乘坐，自己勸說無效後只好強行上路，並向每人收取人民幣15元（約台幣64元）的費用。

警方查出，葉男不僅駕照逾期未換證，所騎的機車也沒有懸掛車牌，乘車人員均未戴安全帽，最後決定依照相關法規，開出人民幣1600元（約新台幣6891元）的罰單，同時記點26分，並勒令其寫下檢討書，保證不再犯類似錯誤。

畫面掀起熱議，大批網友紛紛笑說「好傢伙，我都差點沒看出來那男的在哪」、「又一個街上最靚的仔」、「可能這就是人生贏家吧」、「這男的可以吹一輩子了」、「我打算把賓利賣了買摩托了」、「又一位讓人羨慕的靚仔」、「艷福不淺啊」、「多少男人羨慕的對象」。

(中時新聞網)