安心旅遊國旅補助於10月底到期，國旅也進入傳統淡季，旅遊業關注政府是否會提出下一階段補助，交通部長林佳龍今表示，在促進國旅方面，會利用立法院通過的紓困振興預算，將錢用在刀口上，下一波補助會鎖定團體旅遊，自由行則不再辦理。

林佳龍說，在新冠肺炎疫情發生後，交通部可以說做了超前部屬與危機應變，讓台灣在全世界成為很特別例子，國際疫情在可見短期內不會結束，行政院政策仍是邊境嚴管、國內鬆綁，在促進國旅方面，交通部會利用立法院通過的紓困振興預算，讓錢用在刀口上。

林指出，對於有心度過難關跟轉型生及觀光產業會持續支持，包含薪資補貼等，但標準更嚴格，限定受衝擊影響比較大的業者，例如北部觀光飯店、機場服務業等，旅行社則是針對有出團的，給予繼續支持。

林佳龍表示，安心旅遊告一段落，自由行不會再辦理，但團體旅遊，特別是旅行社推出創新遊程的將會非常支持，以專案處理。

台灣自行車節主軸活動「2020騎遇福爾摩沙（Formosa 900）」今日登場，3個團體陸續從台北市政府出發，進行為期9天的自行車環島之旅。林佳龍表示，他與3名次長、所有局處首長也會組隊環島，以接力方式體驗台灣之美，也為這些年努力打造的環境做體檢，彙整下階段努力的目標，打造台灣成為自行車王國。

林佳龍表示，自行車已成為代表台灣的一個品牌，也獲得世界肯定，未來會持續朝生產製造、休閒旅行、運動競賽、交通通勤4大面向推廣台灣自行車，讓自行車成為台灣人生活的日常。疫後則要主打自行車旅遊，邀請國際旅客到台灣買1輛自行車，進行環島、跳島旅遊，結束後還能協助將車輛寄回。

(中時 )