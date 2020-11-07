有時突然一站起來就感覺天旋地轉？發作時偶爾還伴隨耳鳴？許多人都是眩暈症狀的苦主，就連影視歌星如：江蕙、楊貴媚等都身受其苦，影響工作演出。主治眩暈多年的資深耳鼻喉科醫師李宏信指出，眩暈發作起來雖然可怕，但並非不治之症，經過妥善的治療，恢復正常生活的機率其實是相當高的。

李宏信說明，眩暈的成因大抵可分為2大類，一為中樞性眩暈，成因多半與腦部疾病有關；二為末梢性眩暈，此類眩暈則多半由內耳病症所引起。在臨床上，前者多為漸進與持續性的發作，且較少激烈性的天旋地轉；後者的發作型態則多為突發性或漸進性，發作時症狀也較劇烈。

中樞性眩暈常見的成因有椎基底動脈循環不全症、基底動脈偏頭痛、聽神經瘤等。末梢性眩暈的成因則有大名鼎鼎的梅尼爾氏症、前庭神經炎、良性陣發性頭位眩暈症等。

李宏信強調，治療各種疾病的準則無外乎是對症下藥，眩暈也不例外，特別是眩暈的症狀多半仰賴患者主述，因此如何在短時間內快速辨別眩暈的成因也考驗著醫師的臨床經驗。一般在安排檢查前的問診階段，會請患者形容眩暈的感覺，是旋轉還是晃動？眩暈發作的時間以及頻率？以及是否有伴隨耳鳴？配合患者的敘述，醫師就能初步診斷與釐清成因了。

目前醫界對於眩暈，除了針對病因進行治療外，臨床上多半會搭配抗組織胺、鎮定劑或止吐劑等，緩解發作時的不適感。急性發作期最好採取靜臥的方式，且避免轉動頭部，如長時間未獲改善，應該赴急診就醫，藉由利尿劑排除體內水分與鹽分，以緩解症狀。

此外，神經血管疾病多會以促進血液循環的藥物為主，提升內耳細小血管的血流供應，滋養神經。長期治療則會加強患者神經營養活化、血管擴張及增加血液滲透作用為主，幫助血液循環以增加氧氣及養分之輸送，防止細胞老化，促進內耳功能恢復正常，降低日後復發的頻率。

最後，家醫科醫師李政道也提醒，患有眩暈的患者，除了服藥控制外，生活上要比一般人格外小心，建議家中的桌腳、尖銳處等最好都貼上泡棉，避免眩暈發作時碰撞到到尖銳處，引發憾事。平時須避免較大或劇烈的動作，起床時也應先坐起，再緩慢的起身。同時需學會緩解壓力，因為壓力亦是誘發眩暈的危險因子。

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(中時新聞網)