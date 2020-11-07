財政部9日將公布10月出口統計，綜合各界看法，隨華為拉貨效應已過，工作天數少及疫情再起影響，10月出口將遜於9月，但在蘋果新機上市、遠距商機及年底消費旺季支撐下，年增率仍有望可拼「保正」。

受華為禁令拉貨潮、零接觸商機及旺季效應帶動下，台灣出口於8月及9月，連兩個月寫下單月規模逾300億美元紀錄，分創歷史單月最高及次高紀錄。

財政部即將於9日公布10月進出口統計，外界關注，歷經強勁的第3季，第4季出口動能是否暫歇。

財政部先前預測，隨出口動能提前集中於第3季顯現，第4季表現將稍弱，至於單10月表現，隨蘋果新機上市，有利挹注電子零組件出口動能，但10月工作天數較少，且華為禁令拉貨效應已不再，預估10月出口年增率可能落在負2%及正成長1%間。

元大寶華綜合經濟研究院高級研究員賴怡欣認為，10月出口表現將遜於亮眼的9月，不過在各項正、負因素相互抵減後，應該還是能保持正成長，達成「連四紅」，預估年增率為0.7%。

賴怡欣表示，在不利因素方面，華為禁令使不少業者趕在9月就出貨，10月反而較疲弱，且10月先後碰到兩個連假，工作天數減少，加上國際疫情再起，可能再度拖累才剛稍微止跌回穩的傳統貨品出口。

賴怡欣指出，不過，另一方面，觀察目前新出口訂單能見度高，外銷訂單也快速成長，隨年底消費旺季將至，備貨潮已出現，蘋果iPhone新機上市也在10月帶來拉貨效果，而美國對中芯國際禁令，也對台產生部分轉單效應，雖然動能不如華為禁令強勁，但仍有助出口表現。

賴怡欣表示，同時，10月全球各國經濟活動陸續重啟，外需市場略為回溫，部分地區疫情再起，反而強化遠距商機發展，預估對電子零組件及資通訊產品出口將有助益；展望第4季，重點仍在疫情如何發展，不確定性仍高，疫情若再擴大，將對傳產類貨品不利，但科技類產品表現則可獲遠距及新興科技商機支撐。（編輯：郭無患）1091107

(中央社)