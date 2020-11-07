PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

美國總統大選，開票首日大獲全勝得川普竟戲劇性遭「神逆轉」，也讓力挺川普的廣大台灣網友眼鏡跌破一地。拜登和川普仍在關鍵州拉鋸，但隨藍移現象發酵，拜登在喬治亞州反超川普，內華達州也保持領先，川普連任前景日益黯淡。原先高調「挺川」的網友眼看苗頭不對，也迅速上演「神轉彎」，大讚拜登「真的蠻帥的」、「感覺很慈祥」，算是老帥哥類型，反觀川普就是個暴發戶、社會亂源。

網友在PTT論壇發表文章《拜粉開始增加了？》寫道：「選後還沒幾天，拜粉開始有增加的趨勢。莫非其實PTT拜粉才是沉默的多數，只是之前礙於川粉太多了？不敢浮出水面，有沒有卦？」

文章一出，有網友立刻回應：「其實拜登真的蠻帥的，算是老帥哥那種類型的，垃X川普就是個暴發戶，老了就很胖，而且拜登感覺很慈祥，都忍不住想叫他拜登爺爺了！垃X敗X人X川普笑得就很邪惡，每句話都在嘲諷跟挑釁對手，X的社會亂源耶！」

不僅如此，回文網友更加碼大讚：「拜登爺爺當時出來談話就很溫暖，而且不卑不亢，語氣中堅定而有力量！我想這就是拜登爺爺這次可以壓倒性勝利的原因！我拜威武！台灣第一！深化台美！台灣優先！」

(中時新聞網)