太魯閣馬拉松今萬人起跑。（王志偉攝）

2020太魯閣峽谷馬拉松今清晨萬人起跑，前總統馬英九也參與5公里賽程，在上午約9點，在布洛灣路段附近傳出虎頭蜂出沒，已知有10多人被蜂螫，主辦單位證實這消息，其中1人有休克情況，經醫護站處理後已恢復意識，為安全起見仍送醫院觀察中，虎頭蜂現場已派有消防人員戒備。

太魯閣峽谷馬拉松今晨吸引上萬名跑愛者奔馳在天然峽谷的優美景緻中，因昨天輕颱掠過，主辦單位特別在10處易落石地點派員監控，但在九點，卻傳出有虎頭蜂出沒螫傷人事件。

主辦單位花蓮縣路跑協會理事長張志強說，協會接手主辦太馬已經7年，這是第一次遇到虎頭蜂攻擊的事件。不過現場都有充足的醫護人員，目前都已妥善治療完成，賽事順利進行。

張志強表示，當時跑全馬跑者，經過布洛灣附近，遭蜂攻擊，約10多人被螫，其中兩人較為嚴重，經過治療，目前都無大礙，一人送國軍花蓮總醫院觀察，另一人則在大會醫護站休息觀察。

(中時 )