韋安在臉書發文。（摘自韋安臉書）

國民黨革實院長羅智強要推出「公車（廣告）護食安」，要在全球100個城市招募響應者，只要購買306本《伊羅寓言》就和他聯名出120天的食安公車，台北市長柯文哲昨天公開應允捐款，羅開心地在臉書發文給柯一個大大的讚。資深媒體人韋安則進一步預言「2022台北市長選舉，羅柯的結盟幾乎已成定局」。

羅智強號召1萬2000天「公車護食安」行動，昨晚在臉書發文說，他質詢時問柯市長，知不知道為什麼他要在街頭演講？不管風吹日曬，都堅持站在十字路口，呼籲大家明年一定要出來支持食安公投，守護自己的健康。

他告訴柯市長說，在網路世界裡，像柯文哲這種以空戰起家的政治人物，面對手握行政資源的網軍頭子蘇貞昌，也只能被打趴在地上。但民進黨最強的，也就只有在網路；身為政治人物，我們除了在網路上和網軍對抗，更重要的是走進馬路，傾聽人民的聲音。

羅智強說，民進黨不怕柯文哲，當然也更不怕羅智強，他們最怕的，是所有的人民。為了製造蔡英文的壓力，他在議場宣布，目標要號召全球100城的朋友和他一起出動「小強聯名公車」，掛著「828拚公投，護食安」的標語繞經總統府1萬2000天。

他說，他當場詢問柯市長，是否願意和羅智強一起出聯名公車，捍衛台北市民食安？他原本心想，柯文哲應該會找個理由敷衍吧！沒想到柯文哲竟然說要捐款！柯文哲若為別的事捐錢給他，他不會接受，但若為了台北市民的健康想盡一分心力，那麼這筆捐款，他就收下了！

羅智強透過臉書向柯文哲喊話說：「謝謝柯市長的贊助，也欣賞你選擇和市民朋友站在一起，跟羅智強作夥對抗蔡英文毀諾開放萊豬的勇氣，給你一個大大的讚！」 並強調「306，護食安，只要購買306本《伊羅寓言》就和羅智強聯名出120天的食安公車！」

羅智強這篇發文，釣出資深媒體人韋安在臉書發文說「別理美國選情了，看看2022的台北市。」羅智強要推出「公車（廣告）護食安」，柯文哲表示會捐款支持。上一次，羅在抗議監察院追查「306政治獻金案」時，柯就表示，自己因為被監察院彈劾艾滋（愛滋）器捐案，才當上市長，羅也同樣有機會，此話不言而喻。

韋安說，所以，2022台北市長選舉，羅柯的結盟幾乎已成定居。有柯的助益，淺綠及中間及年輕柯粉的支持，羅智強的民調，不僅會與陳時中死亡交叉，也極有機會反超黨內的競爭者蔣萬安。

(中時 )