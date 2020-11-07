穿梭在台北市大稻埕的紅磚洋樓間，一家三角窗店面外有白牆和拱形窗，不時有網紅上IG打卡。若不是看到招牌寫著「李亭香」，很難相信這是一家126年的餅店。

店裡有婦人優閒地享受台式糕餅配咖啡的下午茶；幾位美眉聽著店員解說，看著設計精緻的商品難以抉擇；一位住在附近的歐吉桑，熟門熟路地拿了一塊餅就迅速結帳離開。儘管歷史悠久，卻能吸引老中青3代的客人，這是李亭香副總經理、也是第5代經營者李佳陽耗費約20年，經過4個階段才有的成果。

回溯1百多年前，第1代李騰飛在大稻埕的寶香齋習得製餅手藝，回家鄉蘆洲湧蓮寺對面成立餅店，因為騎樓（亭仔腳）常飄出餅香，於是命名為李亭香。第2代李淵潭則到迪化街上開店；第3代開始在不同的地方經營，目前除了大稻埕之外，三重也有李亭香，不過三重店秉持著傳統，製作壽桃等拜拜用的食品。

讓數據說話》兼賣罐頭、香菸，不如專賣糕點

李佳陽從小在大稻埕長大，看著家裡生意興隆，整天想著：我要離家愈遠愈好。因為節慶時訂單暴增，非幫忙不可，如果是夏天，大熱天還要在火爐旁工作，非常辛苦。於是他從國中到研究所，都刻意挑選需要住宿的學校就讀，電機研究所畢業後，雖然也有幾個台北的工作機會，卻毅然決定到新竹的友達光電上班，總之，愈遠愈好。

不過他是長子，非常清楚家裡的狀況。大稻埕大約40年前開始走下坡，李亭香的生意也不如從前。為了多一點收入，家裡兼賣香菸、罐頭等日用品，和雜貨店的差別只是多了烘焙能力。李佳陽決定集中品項，因為「專心賣糕點，才會凸顯出亮點」。大約20年前，他開始說服父親改變，第一步是簡化商品。

阻力可想而知，李佳陽決定讓數據說話。當時沒有POS（銷售時點情報系統），因此請父親記錄銷售品項、數量、收入、時間等，每週討論。統計結果顯示，占了很大庫存空間的某種罐頭，一個月可能只賣3罐；雖然雜貨店只比大賣場貴了3元，婆媽們還是掉頭就走，這類產品就必須捨棄。即使有數據佐證，李亭香還是花了5年，逐漸成為一家糕餅專賣店。

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接下來的問題是：李亭香的產品定位是什麼？李佳陽決定不賺蛋撻、蛋捲等暴紅西式甜點這種快錢，而要保有台灣傳統糕餅的品牌和價值主軸；固守傳統卻又隨時代演進，不斷微調口味，滿足大眾需求。

(中時新聞網)