台中市潭子區70歲的蔡富進，因兵役問題數十年沒有身分證，過著隱姓埋名的生活，也無法將73歲的老伴謝阿葉娶進門，今年終於在華山基金會的協助下取得身分證，7日穿上禮服，攜手披上白紗的謝阿嬤步上紅毯，並獻唱「家後」給愛人，場面溫馨感人。

蔡阿公因兵役問題，數十年來過著隱姓埋名的生活，30年前遇到謝阿嬤，2人互相照顧，以賣肉粽、麥芽糖等為生；15年前阿嬤罹患大腸癌末期，9年前又發現淋巴癌第三期，阿公不離不棄照顧她，現在3天換一次的廔管及3個月回診，都需要阿公協助及提醒。

蔡阿公說「榮總醫生告訴他，當年開淋巴癌的4名患者中，只剩阿嬤了。」阿公知道，阿嬤為了他，忍受身體的病痛，堅強活下去，原本好強的個性被阿嬤融化了。今年阿公鼓起勇氣，在華山基金會潭子天使站協助下， 8月重新取得身份證，並協助辦理人生第一張健保卡，今天終於在潭子心田花園將老伴娶進門。

矽品精密今天也動員志工社同仁發揮第二專長，化身為新娘秘書、汽球達人、攝影師、餐廳服務生、婚禮接待，更由大小志工一起完成現場佈置，最後由矽品小花童、伴娘及伴郎一起陪長輩走紅地毯。

矽品志工連續數年發起愛心粽活動，認購蔡阿公與謝阿媽的愛心粽轉贈給華山基金會等社福機構，多年來共認購8500多顆粽子，兩人每日扣除擺攤時間後，僅能製做約300顆粽子，所以矽品除了認購捐粽外，幾年來都在端午節前出動志工幫忙洗粽葉、包粽子、煮粽子。

蔡阿公與謝阿嬤很謝謝矽品多年來協助並認購他們的粽子，這些愛心除了分享其他獨居長輩們在端午節享用，也同時改善了二人的經濟，讓拖著病痛卻又繼續努力自立自強的二人，燃起希望繼續相互扶持走下去，也希望矽品志工的努力，能產生善的循環，讓更多人加入助人行列，一起幫助社會的獨居老人。

(中時 )