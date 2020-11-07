中國人民銀行7日上午公布，大陸2020年10月分外匯存底為31,279.8億美元，較9月份減少145.8億美元，該數字亦是低於預期的31,430億美元。另外，大陸10月底黃金儲備報為6,264萬盎司，與9月份持平。

新浪財經報導，大陸國家外匯管理局副局長王春英指出，10月份大陸外匯市場運行保持平穩，市場交易理性有序。然而國際金融市場上，受新冠肺炎疫情、貨幣及財政政策預期等因素影響，美元指數上漲，主要國家資產價格有所下跌。受到匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月大陸外匯存底規模有所下降。

王春英表示，當前全球經濟環境錯綜複雜，不穩定性不確定性明顯增加，國際金融市場波動性加大。大陸經濟長期向好，發展韌性強勁，「十四五」（2021-2025）時期將加快建構以國內大循環為主體、國內國際雙迴圈相互促進的新發展格局，在品質效益明顯提升的基礎上實現經濟持續健康發展，將為外匯存底規模總體穩定提供堅實支撐。

(工商 )