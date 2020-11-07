2020年11月以來，大陸上市車企陸續披露10月汽車產銷數據。整體來看，10月汽車銷量出現了持續回暖趨勢，尤其新能源汽車一馬當先。分析師表示，在官方政策引導下，新能源汽車及整個零組件族群表現都非常火爆。隨著新能源汽車產銷量的提高，相關零組件的採購訂單也會隨之增加，相關企業會因此受益。

澎湃新聞網7日報導，大陸國務院辦公廳日前印發「新能源汽車產業發展規劃(2021－2035年)」提出，到2025年，大陸新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20％左右，到2035年，純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領域用車全面電動化，燃料電池汽車實現商業化應用，高度自動駕駛汽車實現規模化應用。

為響應大陸中央政策，當前上海、深圳、廣州、海南等多地已經發布年內新能源汽車消費補貼政策。

譬如，上海自2020年4月23日至2020年12月31日，消費者購買純電動汽車和插電式混合動力汽車（不包括購買二手車），並在該市完成車輛註冊登記手續，車輛用途為非營運的，可以申請充電補助資金。對符合申領條件的消費者，給予每人人民幣（下同）5千元充電補助。

廣州自2020年3月至12月底，消費者購買安全合規的新能源車，將享受每輛車1萬元綜合性補貼。

(工商 )