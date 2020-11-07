大陸及日本短期內有望通關！據日本共同社引述消息人士指出，日本與大陸可能最快於11月中旬恢復商務旅行。

若兩國達成協議，大陸將會是繼新加坡、韓國、越南之後，第四個國家與日本達成重啟短期居留者往來協議。至於防疫措施，短期居留商務人士出境及入境對方國家時，須接受新冠病毒檢測，亦須事前報告要停留的地點及活動範圍，入境後便可以免除14日的隔離。

另外，目前已有來自10個國家的商務人士可中長期居留日本，包括台灣及泰國等，而該等人士入境後進行14日的隔離。

(工商 )