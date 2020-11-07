傳日本及大陸或最快11月中恢復商務旅行 10:512020/11/07 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸及日本短期內有望通關！據日本共同社引述消息人士指出，日本與大陸可能最快於11月中旬恢復商務旅行。 若兩國達成協議，大陸將會是繼新加坡、韓國、越南之後，第四個國家與日本達成重啟短期居留者往來協議。至於防疫措施，短期居留商務人士出境及入境對方國家時，須接受新冠病毒檢測，亦須事前報告要停留的地點及活動範圍，入境後便可以免除14日的隔離。 另外，目前已有來自10個國家的商務人士可中長期居留日本，包括台灣及泰國等，而該等人士入境後進行14日的隔離。 (工商 ) #大陸 #國家 #入境 #日本 #商務旅行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸10省經濟一市獨大曝弱點 專家提解決方案 09:002020/11/07 財經 陸擴大服務進口 五年估達2.5兆美元 04:102020/11/07 全球財經 展望下個25年 橘子強攻生態圈 04:102020/11/07 財經要聞 防疫秋冬專案11月中公布 部分場所擬強制戴口罩 08:432020/11/07 生活 喬山10月、前10月營收 雙創高 04:102020/11/07 證券．權證 澎湃商場熄燈 逾二億工藝品大拍賣 04:102020/11/07 財經要聞 《鬼滅》超夯吸非動漫迷入坑 04:102020/11/07 娛樂新聞 陸車市回溫 智伸科、士電營運樂觀 04:102020/11/07 證券．權證 台北101引進捌伍添第 85樓改裝迎饕客 04:102020/11/07 時尚消費 社論／你不知道的大陸經濟真相 04:102020/11/07 時論廣場 財經熱門新聞 日本晶圓代工為何慘輸台灣？他1句戳中要害 - 要聞 ASML掛保證開放 陸擬狠搶光刻機 大打科技戰 - 財經 搶老美肥單 台積電死敵將供應陸企5奈米晶片 - 財經 川普敗了 對台股傷害有多大？答案終曝光 - 財經 嚇爆！油價又狂殺 拜登竟是背後兇手之一 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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